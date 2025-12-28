В роддоме Химок провели новогодний день открытых дверей

В преддверии Нового года в Химкинском роддоме состоялся день открытых дверей для будущих родителей, который собрал более 40 беременных женщин. Мероприятие позволило им не только познакомиться с медучреждением, но и получить ценные знания и новогодние подарки, сообщили в пресс-службе городского округа Химки.

Программа встречи была насыщенной и практической. Главный врач роддома Согомон Казарьян выступил с лекцией о подготовке к естественным родам, подчеркнув важность доверия к врачам и спокойной атмосферы в семье. Специалисты подробно рассказали о ходе родов, поддержке со стороны медиков, первых обследованиях новорожденного и провели мастер-классы по грудному вскармливанию, пеленанию и базовым приемам детского массажа.

Представители ЗАГСа объяснили процедуру оформления свидетельства о рождения в упрощенном порядке, рекомендовав выбрать имя заранее и приходить на регистрацию всей семьей для памятных фото.

«Хочу выразить огромную благодарность за теплую встречу, за знакомство с потрясающей командой, мастер-классы по уходу за малышом, массажу и грудному вскармливанию, за экскурсию по роддому. Беспроигрышная лотерея — это вообще что-то! Желаю всему коллективу большого счастья в Новом году!» — поделилась эмоциями в Telegram-канале роддома одна из участниц, Анастасия.

Персонал роддома пожелал будущим мамам уверенности и хорошего настроения, отметив, что рождение ребенка должно стать настоящим семейным праздником.

