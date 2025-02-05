В Росгосстрахе отметили наиболее распространенный вид онкологии в России

По данным Росгосстраха, в нашей стране в течение последних пяти лет наибольшее число обращений по страховым полисам от онкологических недугов связано с раком молочной железы. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что почти все пациенты с онкологическими заболеваниями приняли решение лечить заболевание в России, и только 2% предпочли медпомощь за границей. Наиболее дорогостоящим случаем лечения в период с 2020 по 2024 годы оказалось лечение рака молочной железы, куда вошла химиотерапия и инструментальная диагностика. Сумма лечения составила девять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что найдена связь переизбытка белка с развитием онкологии.