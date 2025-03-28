Назван признак, указывающий на риск развития болезни Альцгеймера

Врач напомнил, что способность различать запахи — это задача «анализатора» в носу. Это целый набор клеток-рецепторов в слизистой носа, а также системы, где задействуется специальный нерв. Все это передает сигнал в мозг, чтобы человек понял, какой чует запах. Если в мозге есть нарушения — будут и проблемы с обонянием.

Как объяснил Зайцев, луковицы передают сигнал, но до мозга он не доходит. Это называют сенсоневральным снижением обоняния. Однако это может говорить не только об Альцгеймере, но и онкопатологии или травмы, а также склероза, травм и рассеянного склероза.

Ранее бразильские ученые пояснили влияние бедности на риск развития болезни Альцгеймера.