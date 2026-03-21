В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила, что эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции на территории страны остается стабильной и не вызывает дополнительных опасений.

В ведомстве отметили, что для выявления заболевания в России применяются отечественные высокочувствительные диагностические системы, позволяющие быстро определять наличие менингококковой инфекции и устанавливать серогруппу возбудителя.

Комментарий был дан на фоне сообщений из Великобритании, где UK Health Security Agency ранее сообщило о двух новых случаях заболевания менингитом в Англии. По данным британских специалистов, общее число зарегистрированных случаев там достигло 29.

В российском ведомстве подчеркнули, что существующие методы лабораторной диагностики позволяют оперативно реагировать на возможные случаи заболевания и контролировать эпидемиологическую обстановку.

