Смертельная доза: нарколог назвал алкоголь, после которого можно ослепнуть и умереть

Каждую неделю в реанимации оказываются люди, которые выпили не ту бутылку. Заведующий отделением клиники Андрей Тюрин назвал главную угрозу среди всех спиртных напитков. Об этом сообщает «Рязань Онлайн».

Это не дорогой коньяк и не дешевая водка из магазина, а нелегальный алкоголь. Суррогаты, по словам врача, регулярно становятся причиной тяжелейших отравлений.

Проблема не в количестве, а в составе. В контрафакте вместо этилового спирта часто оказывается метанол. Достаточно 50–100 граммов, чтобы получить необратимое поражение зрительного нерва и почек. Исход — слепота или летальный исход. Нарколог подчеркивает: метанол токсичен настолько, что его наличие в напитке делает смертельным даже небольшой объем.

Кроме метанола, в суррогатах находят сивушные масла, альдегиды и другие примеси, которые не должны попадать в организм человека. Именно поэтому пациенты с последствиями отравления такой продукцией поступают в больницы каждую неделю.

