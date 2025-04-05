В Роспотребнадзоре пояснили эпидемиологическую ситуацию относительно лихорадки чикунгунья

По данным Роспотребнадзора, с начала текущего года во всем мире было зафиксировано более 98 тыс. случаев лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает «Лента.ру».

Подчеркивается, что в нашей стране случаев заболеваемости указанной инфекцией не обнаружено.

Отмечается, что это вирусная инфекция, передающаяся человеку при укусах кровососущих насекомых. Чаще всего ею заражаются через укусы комаров рода Aedes. Зараженные комары проживают в Африке, ряде азиатских стран и Индии. Болезнь может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. При этом никаких противовирусных препаратов для лечения указанного вида лихорадки не разработано.

Так, случай заболевания чикунгуньей был зафиксирован в департаменте Мартиника в Карибском море после начала эпидемии в двух французских регионах в Индийском океане, Реюньоне и Майотте.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели экстренный план из-за лихорадки чикунгунья.