Во Франции ввели экстренный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Во Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане. Об этом сообщает телеканал Reunion 1.

Всего за неделю в марте там заболели 6 тысяч человек. В общей сложности с начала эпидемии в августе 2024 года насчитывается 20 тысяч заболевших.

«Белый план» - это система, позволяющая перепрограммировать плановые операции или вызывать находящихся в отпуске медиков из отпуска, пояснили представители больницы острова.

Работники медучреждения сообщили о том, что возможности госпитализации пациентов истощены, а нагрузка на персонал продолжает расти.

В понедельник на остров доставили 40 тысяч вакцин против вируса чикунгунья.

Ранее сообщалось о том, что вызывающая кровохарканье болезнь оказалась микроплазменной пневмонией.