В России готовят к испытанию новые вакцины от рака кожи

В России продолжается разработка персонализированных мРНК-вакцин для лечения тяжелых форм меланомы. Первые препараты уже созданы и проходят проверку перед применением у пациентов. Об этом сообщает ТАСС .

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи ведется работа над созданием индивидуальных мРНК-вакцин для лечения пациентов с тяжелыми формами меланомы, включая неоперабельные и метастатические случаи.

По словам научного руководителя центра Александра Гинцбурга, одна из таких вакцин уже разработана. В ближайшие недели препарат пройдет этап контроля качества, после чего его смогут применить для лечения первого пациента.

Параллельно специалисты продолжают создавать вторую вакцину, предназначенную для другого пациента. Каждый препарат разрабатывается с учетом особенностей конкретного человека, что является ключевым принципом персонализированной медицины.

До этого стало известно, что ученые раскрыли неожиданный эффект вакцины от опоясывающего лишая. Оно показало, что прививка не только защищает от вируса, но и кардинально снижает риски смертельных сердечно-сосудистых осложнений.