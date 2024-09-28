В России испытают уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу

В России в октябре запустят клинические испытания новой вакцины против аллергии на пыльцу березы, созданную по особому методу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Разработкой актуальной для многих аллергиков вакцины занимается российский Институт иммунологии ФМБА. Ученые отмечают, что в мире это первая вакцина рекомбинантного типа без содержащая природного аллергена.

При успешных испытаниях и проверках препарат поможет открыть еще один способ лечения аллергии, но уже без побочных эффектов. Дело в том, что существующие методы борьбы часто приводят к нежелательным реакциям. Например, к одним из популярных способов относят АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия).

«Рекомбинантная технология используется в биологии и медицине уже несколько десятилетий. Однако по мере расшифровки геномов растений, в том числе генов, кодирующих молекулы аллергенов, стало возможным применение этой технологии и для создания аллерговакцин. После курса вакцинации будут вырабатываться защитные антитела. А длительность эффекта предстоит выяснить в клинических исследованиях», — отметил замдиректора по науке и инновациям Игорь Шиловский.

Также в центре подчеркнули, что Минздрав РФ выдало разрешение на проведение первой и второй фаз клинического исследований.

Ранее онколог Каприн рассказал, как в России будет проводиться вакцинация от рака.