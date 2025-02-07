В России может появиться химиотерапия без побочных эффектов

Российские ученые работают над снижением побочных эффектов от химиотерапии, таких как выпадение волос, тошнота, утомляемость, угнетение иммунной системы и др., сообщил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, за последние несколько лет было разработано несколько подходов медикаментозного лечения. Так, одним из таких направлений является таргетная или радионуклидная терапия, которая направлена на более точечное воздействие на опухолевые клетки, благодаря чему повреждение здоровых тканей сведено к минимуму.

Параллельно исследуются новые методики, которые снижают влияние химиотерапевтических препаратов на здоровые клетки. Однако такие технологии требуют времени для проведения научных исследований и клинических испытаний, лишь после этого они станут доступны для широкого использования, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что подмосковный врач Тен назвала замедляющий старение человеческих клеток продукт.