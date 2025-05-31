Продажа некоторых лекарств будет автоматически блокироваться на кассе в аптеке

В России с 1 июня стартует программа, позволяющая автоматически блокировать на кассах просроченную или нелегальную лекарственную продукцию. Об этом ТАСС сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации постановлению правительства, соответствующая система будет внедрена в торговых точках, которые занимаются продажей лекарственных средств.

Эта мера является продолжением действий по борьбе с контрафактной и некачественной фармацевтической продукцией. За время работы системы этот режим уже позволил изъять более 1 млрд единиц некачественной продукции, уточнили в ЦРПТ.

Нововведение предусматривает проверку товаров по ряду параметров, таких как срок годности и корректность цифровой маркировки. Если товар соответствует установленным требованиям, покупатель сможет его приобрести. В случае нарушения система автоматически блокирует продажу.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России заработают новые меры для борьбы с мошенниками.