Продажа некоторых лекарств будет автоматически блокироваться на кассе в аптеке
ТАСС: автоматическая блокировка просроченных лекарств начнется в России с 1 июня
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В России с 1 июня стартует программа, позволяющая автоматически блокировать на кассах просроченную или нелегальную лекарственную продукцию. Об этом ТАСС сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации постановлению правительства, соответствующая система будет внедрена в торговых точках, которые занимаются продажей лекарственных средств.
Эта мера является продолжением действий по борьбе с контрафактной и некачественной фармацевтической продукцией. За время работы системы этот режим уже позволил изъять более 1 млрд единиц некачественной продукции, уточнили в ЦРПТ.
Нововведение предусматривает проверку товаров по ряду параметров, таких как срок годности и корректность цифровой маркировки. Если товар соответствует установленным требованиям, покупатель сможет его приобрести. В случае нарушения система автоматически блокирует продажу.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в России заработают новые меры для борьбы с мошенниками.