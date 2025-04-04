В России оценили риск появления новой пандемии уже завтра

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о риске новой пандемии. По его словам, это может произойти как через 20 лет, так и завтра.

Данное заявление в интервью РИА Новости прокомментировал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Выступление главы ВОЗ он назвал непродуманным. Онищенко отметил, что пандемия опасной болезни завтра точно не начнется, так как пандемии не возникают ниоткуда, а имеют определенные закономерности развития.

«Вот сегодня, например, в Таиланде и Мьянме трагедия природная. Сегодня мы ждем холеру, поднимает голову. Уже несколько лет дает по несколько десятков тысяч заболевших, прежде всего, в станах, где идет дестабилизация, — Ливан, Ливия», — рассказал он.

При этом, подчеркнул Онищенко, никакой пандемии завтра не возникнет.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор опроверг слухи о новом вирусе, который якобы вызывает кашель с кровью.