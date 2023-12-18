В России отсутствует необходимость вводить ограничения из-за ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на данный момент вводить дополнительные ограничения в России в связи с коронавирусом не нужно. Ее слова приводят РИА Новости.

«Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, – это да, вынужденных и обязательных», – сказала Попова.

По словам руководителя Роспотребнадзора, на сегодняшний день о коронавирусе есть достаточно много информации. Также существуют средства для лечения заболевания, а также различные методы его профилактики.

Ранее газета Politico сообщила, что минимум 215 млн доз вакцин от коронавируса, закупленные странами Европейского союза (ЕС) во время пандемии, были выброшены. Отмечалось, что такие меры обошлись европейским гражданам в 4 млрд евро, поскольку средства на закупку препаратов в том числе исчислялись из их налогов.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отмене статуса пандемии для COVID-19. Он был введен 11 марта 2020 года.