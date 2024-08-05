В России подтвердили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Астраханской области сообщило об обнаружении в регионе двух случаев заражения лихорадкой Западного Нила.

Отмечается, что в 2024-м году регистрация таких случаев произошла впервые.

«Двое [ранее заболевших] выписаны, еще двое — в стационаре. Тяжелого течения заболевания нет», — сообщили в управлении.

В ведомстве сообщили, что случаи заболевания зафиксированы в Астрахани и Приволжском районе. Отмечается, что сезон только начался, и специалисты не исключают возможность появления новых случаев.

В Астраханской области случаи лихорадки могут регистрироваться до начала октября из-за благоприятных климатических условий для комаров, которые являются переносчиками вируса. В Роспотребнадзоре напомнили, что в 2023 году было зарегистрировано всего семь случаев лихорадки Западного Нила.

Каждый год в регионе проводится обработка от комаров в городских водоемах и подвалах многоквартирных домов. Специалисты также рекомендуют использовать репелленты и носить закрытую защитную одежду при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов.

Лихорадка Западного Нила представляет собой вирусное заболевание, которое передается человеку через укус инфицированных комаров, чаще всего из рода Culex. Вирус был впервые идентифицирован в Уганде в 1937 году и с тех пор распространился по всему миру.

Лихорадка Западного Нила является сезонным заболеванием, и случаи регистрации обычно увеличиваются в теплое время года, когда активность комаров возрастает.

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