В России появился препарат для лечения рака предстательной железы

В России зарегистрирован радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», разработанный в ФМБА с использованием отечественных материалов. Этот препарат предназначен для терапии поздних стадий рака предстательной железы, сообщил портал RG.ru.

«Ракурс» обладает двойным действием. С одной стороны, он борется с метастазами в костях, что способствует продлению жизни пациентов на последних этапах болезни. Препарат концентрируется в костях, включая метастатические очаги, обеспечивая локализованный противоопухолевый эффект.

С другой стороны, радионуклид радий-223 уменьшает болевые ощущения или значительно облегчает их, что позволяет избежать употребления мощных обезболивающих и улучшить качество жизни пациента.

Созданный на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде препарат может в будущем быть применен не только при метастатических поражениях костей, но и при других формах рака, если это подтвердится в клинических испытаниях.

Регистрация отечественного препарата поможет минимизировать логистические задержки и повысить доступность этой терапии для граждан России.

Радионуклид (223Ra) поставляется Государственным научным центром «НИИ атомных реакторов», ведущим российским научно-исследовательским комплексом атомной энергетики, который входит в состав госкорпорации «Росатом».

Ранее сообщалось, что в России впервые смогли изготовить изотоп, повышающий эффективность лечения онкологии.