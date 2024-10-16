В России решили изменить госгарантии оказания медпомощи

Министерство здравоохранения России анонсировало новый проект государственных гарантий на предоставление бесплатной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) на три года, пишет РБК.

Отмечается, что в этом документе впервые регламентированы нормативы медпомощи для посещений центров здоровья. Основной целью является охват 5% работающего населения к 2025 году.

В рамках проекта были определены нормативы медпомощи и финансовых затрат на диспансеризацию, с акцентом на охват 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Также установлены новые нормативы по сердечно-сосудистым операциям.

Новые нормативы предполагают увеличение объема медпомощи и соответствующих финансовых затрат. Несмотря на это, средние нормативы объема медпомощи на 2025 год остались на уровне текущего года, в то время как нормативы для первичной специализированной медпомощи были снижены.

В данном проекте исключен норматив тестирования на COVID-19, тогда как нормативы финансовых затрат ожидаются с увеличением на 18% в 2025 году, на 8,8% в 2026 году и на 7,2% в 2027 году.

При этом Минздрав России обращает внимание на существующие проблемы, таки, например, как дефицит средств в системе ОМС и несвоевременность включения необходимых препаратов в систему. Ведомство рассматривает предложения от сообществ пациентов для улучшения ситуации.

Также стоит отметить, что в проекте предусмотрено увеличение норматива оказания медпомощи больным с гепатитом С в 2,5 раза, а также возможность предоставления препаратов для лечения на дому и необходимость включения расширенной диагностики гепатита С в программу госгарантий.

Касаясь проблемы онкологии, также ожидается увеличение среднего норматива объема медпомощи по этому профилю. Однако решение по применению инновационных препаратов остается открытым, а программа не предусматривает достаточного увеличения финансирования для онкобольных.

Ранее РБК написал о том, что врачи назвали проблемой отсутствие единой системы с картами пациентов в РФ.