РБК: врачи назвали проблемой отсутствие единой системы с картами пациентов в РФ

Уровень информатизации здравоохранения в России растет, но единой цифровой системы, объединяющей данные пациентов, пока что нет. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на исследование экспертов и врачей.

С 2011 года в России наблюдается заметный рост уровня информатизации в сфере здравоохранения, однако единой цифровой системы пока нет. Это, к примеру, усложняет «перевоз» медицинской карты пациента в случае его переезда и других непредвиденных обстоятельств.

Так, в 2018 году был запущен федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», призванного решить данную проблему. Он должен завершиться в 2024 году.

Проект по введению Единого цифрового контура обеспечил наиболее эффективный обмен данными между некоторыми медицинскими учреждениями. Но в связи со специфическим подходом отдельных регионов к цифровизации иногда обмен остается невозможным.

Ранее в РПЦ выступили с критикой новой инициативы Минздрава России. Речь идет о запрете посещения пациентов, находящихся в инфекционных боксах в условиях карантина.