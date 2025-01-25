В России может появиться реестр самогонщиков
«Парламентская газета»: в России может появиться реестр самогонщиков
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Росалкогольтабакконтроль предложил ряд новых мер, призванных уменьшить количество нелегально производства спиртного в России, пишет «Парламентская газета». Один из таких шагов — создание специального реестра самогонщиков.
По словам главы ведомства Игоря Алешина, целесообразно обязать производителей регистрировать свои самогонные аппараты.
Кроме того, одной из ключевых инициатив стало предложение о введении экспортных пошлин на ввозимые из-за границы самогонные аппараты. В РФ также планируется ограничить продажу самогонных аппаратов через интернет, что, по словам инициаторов законопроекта, должно помочь сократить доступность нелегально производства алкоголя и улучшить контроль.
Инициативу Росалкогольтабакконтроля уже поддержали в Государственной думе России, где предложили создать реестр зарегистрированного оборудования. В Совете Федерации также выступили за запрет рекламы и контроль онлайн-продаж самогонных аппаратов.
Ранее РБК сообщило, что в России упал спрос на покупку самогонных аппаратов.