В России может появиться реестр самогонщиков

Росалкогольтабакконтроль предложил ряд новых мер, призванных уменьшить количество нелегально производства спиртного в России, пишет «Парламентская газета». Один из таких шагов — создание специального реестра самогонщиков.

По словам главы ведомства Игоря Алешина, целесообразно обязать производителей регистрировать свои самогонные аппараты.

Кроме того, одной из ключевых инициатив стало предложение о введении экспортных пошлин на ввозимые из-за границы самогонные аппараты. В РФ также планируется ограничить продажу самогонных аппаратов через интернет, что, по словам инициаторов законопроекта, должно помочь сократить доступность нелегально производства алкоголя и улучшить контроль.

Инициативу Росалкогольтабакконтроля уже поддержали в Государственной думе России, где предложили создать реестр зарегистрированного оборудования. В Совете Федерации также выступили за запрет рекламы и контроль онлайн-продаж самогонных аппаратов.

Ранее РБК сообщило, что в России упал спрос на покупку самогонных аппаратов.