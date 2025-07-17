В России создали умную платформу для анализа медицинских исследований

Ученые ДГТУ разработали инновационную цифровую платформу для анализа медицинских исследований с использованием искусственного интеллекта. Система предоставляет врачам возможность онлайн-анализа биологических образцов из любой точки мира, пишет « Российская газета ».

Платформа оснащена нейросетевыми ассистентами, которые способны автоматически обрабатывать изображения клеток в тканях, жидкостях и выделениях организма. Искусственный интеллект выполняет разметку клеток, распознавание и классификацию объектов, поиск снимков по заданным параметрам, а также генерирует текстовые описания результатов.

В состав системы входят четыре специализированных ассистента. «Цитолог» анализирует биопробы людей и животных, включая мазки крови и образцы слизистых. В будущем планируется расширение его функционала для работы с клетками костного мозга. «Нейробиолог» специализируется на обработке 3D-изображений клеток мозга, полученных с помощью конфокального микроскопа. Fact Flows представляет собой интеллектуальный инструмент для проверки медицинских гипотез. «Патоморфолог» работает с изображениями опухолевых тканей, помогая выявлять патологии на основе гистологических исследований.

Процесс работы с платформой прост и удобен: после регистрации медицинские специалисты могут загружать собственные данные, такие как снимки роговицы, клеточных культур или биожидкостей. Система автоматически отмечает живые и дифференцированные клетки, артефакты и присваивает уникальный код каждому изображению.

По словам заведующей кафедрой биоинженерии ДГТУ Евгении Кириченко, внедрение платформы не только улучшит качество диагностики, но и откроет новые возможности для разработки учебных программ, что позволит сократить сроки подготовки специалистов в области цитологии и патоморфологии.

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