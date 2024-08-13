В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19 более чем на 29%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю выросла на 29,1%. Об этом свидетельствуют показатели оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в период с 5 по 11 августа 2024 года показатель заболеваемости составил 7,01. Случаи заражения зафиксировали в 59 субъектах России. В 12 регионах рост числа заболеваемости перерос средние показатели по стране.

Кроме того, уточнило ведомство, от COVID-19 скончались 14 человек за указанный период. Число госпитализаций выросло до 1100 человек. В сравнении с предыдущей неделей эти показатели увеличились на 24,2%.

Также сообщается о выздоровевших гражданах. Так, за прошедшую неделю 8777 человек смогли справиться с болезнью. Это на 12,7% больше, чем на прошлой неделе.

Ранее оперштаб сообщал, что с 29 июля по 4 августа заболеваемость коронавирусом увеличилась на 28,2%. Всего было зарегистрировано 10 летальных случаев.

Коронавирус представляет собой группу вирусов, которые могут вызывать заболевания как у животных, так и у людей. Один из наиболее известных штаммов — SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии COVID-19. Симптомы COVID-19 могут включать кашель, лихорадку, одышку, усталость и потерю обоняния или вкуса.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, через сколько дней после вакцинации можно сдавать кровь.