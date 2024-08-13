Жителям Подмосковья рассказали, через сколько дней после вакцинации можно сдавать кровь
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Прохождение вакцинации является причиной временного отвода от донорства крови. Об этом рассказала эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, после прививки от гриппа сдавать кровь нельзя минимум 10 дней, отметила врач.
«Сдавать кровь после прививки инактивированными вакцинами (в том числе, против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа) и анатоксинами можно через 10 календарных дней после вакцинации, а вот после прививки от коронавируса донорам необходимо отложить донации на 30 календарных дней», — продолжила Буданова.
При этом она подчеркнула, что прививки являются безопасным и эффективным способом для защиты от многих болезней.
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