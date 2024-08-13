Жителям Подмосковья рассказали, через сколько дней после вакцинации можно сдавать кровь

«Сдавать кровь после прививки инактивированными вакцинами (в том числе, против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа) и анатоксинами можно через 10 календарных дней после вакцинации, а вот после прививки от коронавируса донорам необходимо отложить донации на 30 календарных дней», — продолжила Буданова.