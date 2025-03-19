В России зафиксировали первый случай «болезни вейперов»

В России зарегистрировали один из первых случаев так называемой «попкорновой болезни» EVALI, угрожающей всем вейперам, сообщил телеграм-канал Mash. Эту же информацию подтвердили в Роспотребнадзоре.

По информации источника, первыми пострадавшими оказались подростки из Томска, которые увлекаются курением вейпов.

EVALI представляет собой «вейп-индуцированное легочное поражение» и считается редкой и неизлечимой формой рака. У одного из пациентов официально поставили этот диагноз. У других школьников диагностировали «токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему».

«Попкорновую болезнь» также называют облитерирующим бронхиолитом. Это заболевание поражает бронхиолы, проявляясь воспалительными процессами, образованием рубцов и сужением дыхательных путей. Медики могут выявить болезнь по характерному звуку, напоминающему треск лопающегося попкорна, при прослушивании легких.

EVALI была впервые диагностирована в 2019 году в США, и с тех пор медицине не удалось разработать эффективное лечение этого заболевания. «Болезнь вейперов» может привести к синдрому острой дыхательной недостаточности, который имеет смертность от 30 до 50%. Кроме того, EVALI увеличивает риск развития астмы на 30% и хронической обструктивной болезни легких на 75%.

Ранее врач психиатр-нарколог Василий Шуров оценил эффективность кодирования подростков от вейпа.