Врачи в Подмосковье спасли ребенка с редким синдромом Гийена-Барре

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила девятилетняя девочка, у которой выявили редкое заболевание — синдром Гийена-Барре. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Причинами болезни могли стать вирусы герпеса и Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, микоплазма, гемофильная палочка. Она характеризуется тем, что иммунная система поражает нервные клетки и нарушает их работу. Врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких и установили зонд для введения питательных смесей.

«Лечение включало внутривенное введение иммуноглобулинов. Также с помощью специального внешнего аппарата проводилось очищение плазмы крови от токсинов. Благодаря правильно подобранной терапии и раннему началу реабилитационных мероприятий состояние ребенка постепенно восстанавливалось», — рассказала врач-невролог Патимат Амирханова.

По ее словам, вскоре ребенка научился самостоятельно дышать, глотать, говорить, держать в руках предметы, ходить с поддержкой за одну руку. Девочку уже выписали, она будет продолжать проходить амбулаторное лечение, чтобы полностью восстановиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.