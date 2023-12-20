В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

С 20 декабря в Санкт-Петербурге введен масочный режим при посещении массовых мероприятий. Соответствующий документ в среду подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова. Документ опубликован на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что носить маски необходимо при организации и проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий.

Кроме того, режим ношения средств индивидуальной защиты введен в стационарных и амбулаторных медучреждениях. В стационарах также действует запрет на допуск посетителей. Исключение составляют граждане, которые ухаживают за тяжелобольными или лежачими пациентами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не планируют вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.

Также Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 накануне опубликовал статистику о заболеваемости инфекцией. Так, по данным ведомства, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнею неделю снизилась на 11,5%.

COVID-19 – это потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). К ее симптомам высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, тошнота, рвота и диарея.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об отмене статуса пандемии коронавируса. Он был установлен в 2020 году.