В Швеции впервые обнаружили оспу обезьян

Швеция стала первой неафриканской страной, в которой диагностирована оспа обезьян. О случае заражения, выявленном в Стокгольме, сообщило шведское агентство общественного здравоохранения.

В агентстве отметили, что само заражение произошло во время пребывания человека в той части Африки, где продолжается распространение этого заболевания.

Вчера, 14 августа, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Тревогу бьет и Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний, который попросил помощи у международного сообщества в обеспечении вакциной.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян.

Оспа обезьян может быть потенциально опасна для людей с ослабленным иммунитетом. При легком течении болезнь может пройти сама через две-три недели.