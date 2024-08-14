ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян

В среду, 14 августа, руководитель Всемирной организации здравоохранения Теодрос Аданом Гебрейесус заявил, что продолжающаяся эпидемия оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Во время незапланированного заседания глава ВОЗ сообщил, что для ликвидации продолжающихся вспышек и уменьшения количества смертей необходимы коллективные действия международного сообщества.

Обеспокоенность вызывает ситуация с распространением опасной болезни на территории Демократической Республики Конго. Из этой африканской страны она попадает в Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. По сведениям Reuters, факт признания режима чрезвычайной ситуации позволит форсировать события, направленные на сдерживание заболевания.

Ранее сообщалось о том, какие заболевания развиваются практически без видимых симптомов, но грозят человеку очень серьезными последствиями.