В США два штата ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса ВЭЛ

Власти Вермонта и Массачусетса призвали жителей оставаться дома в вечернее время из-за редкого вируса, переносимого комарами, пишет Daily Mail.

В этих штатах отменяются массовые мероприятия из-за риска заразиться восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ). Вирус ВЭЛ вызывает отек мозга в 30% случаев попадания в организм человека, возможен и летальный исход.

Разносчиками заболевания являются комары. Поэтому власти просят людей оставаться дома с шести вечера до шести утра, когда насекомые наиболее активны.

Ранее врач Екатерина Демьяновская перечислила симптомы выявленного недавно ортонайровируса.