Врач Демьяновская перечислила симптомы выявленного недавно в Китае ортонайровируса

По словам врача Екатерины Демьяновской, ортонайровирусы относятся к семейству вирусов, переносимых клещами, а человек и животные заражаются при укусе. Об этом сообщил Life.ru.

Она пояснила, что это вирус заболоченных мест. Среди симптомов заболевания — высокая температура, головокружение, боль в мышцах, суставах и в спине, головная боль, в ряде случаев — петехиальная сыпь и увеличение лимфоузлов.

По мнению медика, клиническая и лабораторная картина заболевания соответствует известным вирусным инфекциям. Самые большие опасения может вызывать тромбоцитопения, поскольку при ее достаточной выраженности у пациента могут развиваться кровотечения, а в сочетании с повышением активности прочих механизмов свертывания крови — ДВС-синдром при тяжелом течении заболевания.

Она добавила, что ключевыми переносчиками выявленного вируса являются клещи Haemaphysalis concinna. Ареал их распространения в нашей стране — Крым, Байкал, Урал, Северный Кавказ, Керчь.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал информацию о выявлении в Китае нового вируса.