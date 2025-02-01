В Ставропольском крае госпитализированы дети из санатория с отравлением

Семеро детей из Шебекино Белгородской области, находящихся в санатории в Ессентуках, госпитализированы с отравлением. Об этом сообщил мэр города Владимир Крутников.

Он уточнил, что у отдыхающих наблюдалась повышенная температура и симптомы отравления. В настоящее время они находятся под присмотром медиков, в стационаре, также проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры. Помимо этого, медики контактируют с родителями госпитализированных детей, причины для беспокойства отсутствуют.

По мнению главы Ессентуков, проводится также анализ покупок детей в магазинах. Обращений от отдыхающих санатория, питающихся в той же столовой, не поступало.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, правительство края держит ситуацию на контроле, ведется поиск причин отравления детей и им оказывается вся необходимая помощь.

У госпитализированных в инфекционное отделение детей наблюдается состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет, лечение проходит под контролем министра и главного врача.

Ранее сообщалось, что причиной отравления 32 человек в санатории под Красноярском могла стать кишечная инфекция.