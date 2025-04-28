В Тюмени девушку госпитализировали с синдромом Лайелла

После приема парацетамола и ибупрофена у жительницы Тюмени проявились кожные высыпания и болезненные язвы. 28-летняя Мария поделилась с телеграм-каналом SHOT информацией о том, что однажды ночью она проснулась от невыносимой боли и зуда в голове.

По информации канала, ее губы отекли, а по всему телу распространились обширные высыпания и язвы, вызывающие ужас. Температура тела поднялась до 39 градусов, что заставило ее немедленно обратиться за скорой медицинской помощью.

По словам Марии, прибывшие врачи диагностировали у нее синдром Лайелла — серьезное заболевание аллергической природы, вызванное различными факторами. Ее экстренно госпитализировали. Вследствие интенсивной боли она испытывала трудности с приемом пищи и жидкости.

Кроме того, девушка заявила, что врачи обнаружили у нее микоплазменную пневмонию. Мария предполагает, что это уже второй случай заболевания, поскольку в ее анализах были выявлены соответствующие антитела.

Она считает, что высыпания и язвы стали следствием тяжелой аллергической реакции, предположительно спровоцированной приемом парацетамола и ибупрофена. В настоящее время она продолжает лечение в стационаре.

Ранее сообщалось, что Минздрав может разрешить отпускать лекарства через «Почту России».