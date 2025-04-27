Минздрав может разрешить отпускать лекарства через «Почту России»

Министерство здравоохранения РФ активно прорабатывает механизм организации отпуска лекарственных средств через «Почту России» в населенных пунктах, где отсутствуют аптечные пункты. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эта инициатива направлена на улучшение доступа к необходимым медикаментам для жителей отдаленных районов и сельской местности.

«Мы обеспечили почти в 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктах возможность отпуска медицинской продукции. И отпуск медицинской продукции, лекарственных препаратов именно там, где нет аптеки, стал хорошим решением», — сказал Мурашко.

Министр также рассказал, что в российских регионах продолжается строительство новых медицинских объектов. Так, за последние годы в небольших населенных пунктах было построено 33 стационарных медицинских корпуса и около 1,6 тыс. поликлиник.

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