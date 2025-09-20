В ТЦ «МЕГА Химки» проводят выездную диспансеризацию

В торговом центре «МЕГА Химки» с 19 по 21 сентября проходит масштабная выездная диспансеризация для всех гостей и сотрудников комплекса. На мероприятии специалисты Химкинской клинической больницы предложат провести антропометрию, измерение артериального давления, ЭКГ, анализ крови и флюорографию.

Диспансеризация представляет собой комплекс профилактических мероприятий, способствующих оценке здоровья и выявлению потенциальных рисков. Для рентгенологических исследований будут использоваться современные мобильные комплексы, а для женщин запланирован осмотр гинеколога и маммография для женщин в возрасте от 40 до 75 лет.

Заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова отметила, что такие акции помогают людям проходить осмотр без необходимости посещать медучреждения и отвлекаться от повседневных дел. Все процедуры выполняются бесплатно, что обеспечивает полноценную оценку состояния организма.

Акция будет проходить с 10:00 до 18:00, а для участия требуется паспорта, полис ОМС и СНИЛС. Результаты обследований будут доступны на портале Госуслуги в течение 7–10 дней. Медицинский пункт находится у входа № 9 со стороны проспекта Мельникова, напротив кафе «Скуратов».

