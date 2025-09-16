В Химках прошла встреча местного отделения Союза журналистов

В Химках на базе «Умной библиотеки» прошла очередная встреча местного отделения Союза журналистов под руководством члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России Владимира Кузнецова, в которой приняли участие представители медиасообщества: журналисты, редакторы, писатели и депутат Артур Каримов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники обсудили формирование общественного мнения с помощью средств массовой информации, влияние традиционных и новых медиа на общество, профилактическую работу по противодействию телефонному мошенничеству и не только.

«Наш пресс-клуб работает уже более шести лет. Он создает пространство для жителей Химок, где они могут познакомиться с миром медиа. Мы проводим важные встречи, на которые приглашаем профессионалов, чтобы они делились своим опытом с молодым поколением», — рассказал председатель химкинского отделения Союза журналистов Подмосковья Владимир Кузнецов.

Помимо этого, в рамках мероприятия талантливым молодым журналистам вручили благодарственные письма за их профессиональные достижения и вклад в развитие медиасферы нашего округа.

