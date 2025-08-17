В украинском регионе объявили карантин из-за коронавируса

В Одесской области вновь ввели карантинные ограничения после обнаружения новых подвидов коронавируса, передает портал «Блокнот» со ссылкой на пресс-службу Одесской областной клинической больницы.

По данным источника, в регионе зафиксирован первый случай заражения субвариантом Omicron Nimbus, который ранее был выявлен в Винницкой области. По данным медиков, на Украине уже подтверждено 81 случай заражения штаммом Stratus и два случая — Nimbus.

Отмечается, что новые мутации вируса сопровождаются характерными симптомами — охриплостью голоса, насморком, повышенной температурой, усталостью и головной болью. Однако Nimbus отличается более острой болью в горле. Наибольшую опасность эти штаммы представляют для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе зафиксировали аномальную вспышку педикулеза.