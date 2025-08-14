В Вильнюсе зафиксировали аномальную вспышку педикулеза

В Вильнюсе резко выросло число случаев педикулеза, сообщило издание LNK со ссылкой на местного провизора Габии Нене.

Особенно тревожная ситуация сложилась в микрорайоне Науяместис, где родители детсадовцев массово жалуются на заражения в дошкольных учреждениях. Он рассказал, что аптеки фиксируют ажиотажный спрос на противопедикулезные средства.

Национальный центр общественного здравоохранения подтвердил вспышку в одном из детских садов Науяместиса. По данным ведомства, за последние полгода в Литве проверили более 10 тыс. школьников и дошколят, у 519 из них обнаружили вшей.

По данным медиков, летом случаи заражения педикулезом крайне редки, поэтому ситуацию в Вильнюсе они называют аномалией. Среди возможных причин вшей — снижение внимания к гигиене в летний период, миграция населения и резистентность вшей к традиционным средствам.

