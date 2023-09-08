В Великобритании зафиксировали 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19

Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило об обнаружении 34 случаев заболевания новым штаммом коронавируса BA.2.86. Об этом ведомство заявило в пятницу, 8 августа.

28 случаев зафиксировали в одном из домов престарелых, который находится на востоке Англии в Норфолке. В UKHSA отметили, что медицинские работники уже работают на месте очага заболевания и поддерживают контакт с местными властями с целью недопущения распространения вируса. Пять заразившихся, по данным агентства, пришлось госпитализировать. О летальных исходах информации нет.

Врачи отмечают, что делать выводы о новом штамме COVID-19 пока рано, однако, по всей вероятности, он является очень заразным.

18 августа UKHSA сообщило о первом случае заболевания в Великобритании новым штаммом коронавируса BA.2.86. Ранее он был обнаружен на территории США, Дании и Израиля. Британские врачи допустили введение новых ограничений в связи с инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России не выявлены случаи заболевания новым штаммом COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в мае отменила статус пандемии коронавируса.