В Великобритании зафиксирована трудноизлечимая эпидемия
The Daily Mail: в Британии выявлена эпидемия высокоинфекционной чесотки
Фото: [Медиасток.рф]
В Великобритании обнаружена эпидемия высокоинфекционной чесотки, выздоровление от которой проблематично в силу высокой устойчивости заболевания к препаратам. Об этом сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что на сегодняшний день в Соединенном королевстве зафиксировано уже около 200 тыс. зараженных указанным заболеванием человек.
Напомним, что также в начале года в стране было зафиксировано несколько пациентов, заболевших метапневмовирусом, который переходит в пневмонию.
Ранее сообщалось, что эпидемия ротавируса охватила россиян на египетском курорте.