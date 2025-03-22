В Великобритании зафиксирована трудноизлечимая эпидемия

В Великобритании обнаружена эпидемия высокоинфекционной чесотки, выздоровление от которой проблематично в силу высокой устойчивости заболевания к препаратам. Об этом сообщает The Daily Mail .

Отмечается, что на сегодняшний день в Соединенном королевстве зафиксировано уже около 200 тыс. зараженных указанным заболеванием человек.

Напомним, что также в начале года в стране было зафиксировано несколько пациентов, заболевших метапневмовирусом, который переходит в пневмонию.

Ранее сообщалось, что эпидемия ротавируса охватила россиян на египетском курорте.