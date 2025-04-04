В Венгрии определили скрытую угрозу бутилированной воды

Бутилированная вода пользуется большой популярностью, поскольку многие считают ее более чистой и безопасной альтернативой водопроводной воде. Тем не менее ряд видов такой воды могут содержать вещества, потенциально вредные для здоровья. Одно из венгерских СМИ утверждает, что прежде всего это касается фторида. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что фтор известен своими полезными свойствами в стоматологии, поскольку он предотвращает кариес. Тем не менее превышение уровня может негативно сказаться на здоровье.

Отмечается, что избыток указанного вещества может привести к развитию флюороза зубов, остеопороза, проблемам со щитовидной железой, а также чрезмерное потребление фтора может оказать негативное влияние на развитие мозга и когнитивные функции.

Добавляется, что во избежание негативных последствий следует обращать внимание на состав воды и читать мелкий шрифт на этикетке.

Ранее врач-токсиколог рассказал, можно ли пить воду из-под крана.