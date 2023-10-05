В ВОЗ выразили надежду о том, что новой пандемии не случится

Как пишет ТАСС, об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сославшись на заявления по итогам встрече в Женеве с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Глава ВОЗ, отметил, что в мировом сообществе были сделаны значительные усилия для сдерживания распространения коронавируса, а также выразил надежду на то, что благодаря вакцинации, иммунитету, накопленным знаниям и опыту и естественным процессам, связанным с вирусом, новая пандемия может быть предотвращена.

Петер Сийярто, подчеркнул, что наличие необходимых инструментов и широкие знания о вирусе играют важную роль в защите общества от новых угроз. Вакцинация и естественный иммунитет, накопленные в процессе борьбы с COVID-19, стали мощными орудиями в этой борьбе.

Однако, ВОЗ также призывает к бдительности и поддержанию мер по предотвращению распространения вируса, так как пандемия COVID-19 продолжает оставаться угрозой для здоровья мирового населения. Следование мерам безопасности, вакцинация и глобальное сотрудничество остаются ключевыми инструментами в этой борьбе.