В выходные выездные бригады врачей будут вновь работать более чем в 30 парках Подмосковья

В Подмосковье продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке».

В предстоящие выходные выездные бригады врачей будут работать более чем в тридцати парках региона, в том числе в Электростали, Серпухове, Талдоме и Подольске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что с собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. При необходимости жители региона будут направлены в поликлинику для более подробного обследования.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, с начала лета свое здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе подмосковных медиков в Курской области.