«Вакцина пока не изобретена»: выяснилось, чем опасна микоплазменная инфекция

В России зафиксированы случаи заболевания микоплазменной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Болезнь поражает верхние и нижние дыхательные пути.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, что из себя представляет микоплазменная инфекция и насколько она опасна. Он отметил, что в России увеличивается число заражений этой инфекцией.

«Микоплазмозы — это группы заболеваний, вызываемых особыми бактериями — микоплазмами. Среди населения довольно велик процент носителей, которые переносят микоплазмы бессимптомно. Инфекция переходит в активную стадию в случае снижения иммунитета»,— пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Микоплазмы передаются от человека к человеку преимущественно контактным путем, подчеркнул специалист. При развитии инфекция поражает органы дыхания вплоть до атипичной пневмонии, почки, печень, суставы, органы мочеполовой системы и даже головной мозг.

«Вакцина против микоплазменных инфекций пока не изобретена, поэтому залогом успешной борьбы с этим видом инфекций становится соблюдение правил личной гигиены и строгое выполнение рекомендаций специалистов при любых признаках заболевания», — рассказал собеседник.

Биотехнолог объяснил, что микоплазмозы несложно вылечить при правильном подборе антибактериальной терапии без серьезных последствий для организма. Основной фактор защиты — это правильная подготовка иммунной системы.

«Симптомы микоплазмоза очень схожи с симптомами ОРВИ, поэтому определить возбудитель заболевания и подобрать необходимую схему лечения может только специалист, ознакомившийся с результатами лабораторной диагностики. Самолечение и неконтролируемый прием антибиотиков в этом случае особенно опасны»,— предупредил эксперт.

Чтобы не заболеть, Вострухов посоветовал носить медицинские маски, мыть руки, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Важно избегать контакта с больными людьми и не забывать об умеренных физических нагрузках.

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