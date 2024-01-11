«Важны руки хирурга»: врач раскрыл, почему после пластики возникают проблемы со здоровьем

Эстетическая медицина — уже не диковинка, но многие сегодня не решаются на пластическую операцию, считая, что это может привести к проблемам со здоровьем. Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике Тигран Алексанян считает, что это миф. Но есть нюансы.

По словам врача, когда речь идет о хирургическом вмешательстве, определенные риски всегда есть, но при грамотном подходе вероятность любого ущерба для здоровья сегодня стремится к нулю.

«Именно поэтому пациента не должен смущать список анализов перед операцией и консультации узкопрофильных специалистов, если об этом попросил лечащий врач. Очень важна психологическая готовность или, как говорят врачи, зрелость», — отметил Алексанян в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик подчеркнул, что на пластику лица и тела важно идти осознанно, тщательно взвесив все «за» и «против».

«Большое значение имеет выбор клиники с подтвержденной репутацией и квалифицированными врачами. И, конечно, важны руки оперирующего хирурга. Нередко врачам приходится проводить повторные операции пациентам только потому, что они где-то прочитали, что блефаропластику или ринопластику может легко провести любой начинающий хирург, и решили сэкономить. Но это миф», — пояснил эксперт.

Помимо опыта, хирург должен обладать эстетическим вкусом, учитывать пропорции, индивидуальность и много других факторов, подчеркнул профессор.

«Поэтому к выбору врача нужно отнестись ответственно и во время лечения прислушиваться ко всем советам и рекомендациям, тогда процесс восстановления пройдет правильно, а проблем со здоровьем не возникнет», — подытожил собеседник.

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