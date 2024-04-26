Вдохнул стик от системы нагревания табака: ребенка с затрудненным дыханием спасли в Люберцах

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), расположенный в Люберцах, поступил годовалый ребенок с повышенной температурой, хрипами и затрудненным дыханием. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенная диагностика помогла выявить у маленького пациента инородное тело в правом бронхе. Как выяснилось, за день до обращения маленький пациент случайно вдохнул стик от системы нагревания табака.

Врач-хирург МОЦОМД Сергей Ловягин рассказал, что инородное тело извлекли через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов. Он также отметил, что вдыхание инородных предметов может привести к закупорке дыхательных путей и, как следствие, развитию дыхательной недостаточности.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Врачи еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов.

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