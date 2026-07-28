Президент Украины рассчитывал на толпы восторженных поклонников в Вашингтоне, но у трапа его ждала лишь пустота — и тогда команда пошла на отчаянный шаг, который высмеял американский военный аналитик Скотт Риттер. Об этом сообщает Lenta.ru.

Риттер ассказал, как выглядела встреча Зеленского по прилёте в США. По словам аналитика, украинский лидер явно ожидал помпезного приема с флагами и фотографами, но реальность оказалась жестокой: возле самолета не было ни души, кроме подавшей в отставку посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Чтобы хоть как-то сгладить неловкость, из кабины вынужден был выйти пилот — он спустился по трапу и встал рядом, создав группу приветствия из двух человек. Риттер подчеркнул, что это был неслучайный жест, а осознанная постановка, чтобы транслировать хоть какую-то картинку для камер.

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