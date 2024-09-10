«Ведомости»: россиянок заставят минимум дважды за время беременности ходить к психологу

В России беременным женщинам в ближайшей перспективе предстоит несколько раз побывать на приеме у психолога до рождения ребенка, пишут «Ведомости» со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве уверены, внедрение разработанного Минздравом нововведения снизит как риски возможных перинатальных осложнений, так и поможет купировать послеродовую депрессию.

«Первый прием психолога будут посещать все женщины, взятые под диспансерное наблюдение по беременности. Второй прием в III триместре будет проводиться примерно с 92% пациенток, взятых на учет по беременности», — приводится в сообщении.

Кроме того, как уверены в Минздраве, повторный визит к психологу, тот, что перед родами, поспособствует положительному настрою роженицы к грудному вскармливанию и предотвратит отказ от материнства.

«Психологи также займутся профилактикой послеродовой депрессии (ПРД) и отказов от детей», — говорится в тексте статьи.

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