Адвокат Данильченко пояснила, могут ли одинокие женщины в России стать приемными мамами
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По словам адвоката Виктории Данильченко, согласно российскому семейному законодательству, одинокая женщина имеет право удочерить или усыновить ребенка. Об этом сообщило NEWS.ru.
Она уточнила, что в законе отсутствует понятие «одинокая женщина». Так, ею можно считать как гражданку незамужнюю, которая живет одна, так и будучи в зарегистрированном браке, однако ее муж не может быть усыновителем по различным причинам.
По мнению юриста, отказать в усыновлении могут, если ранее женщина уже была приемной матерью, и усыновление отменено судом по ее вине, а также при наличии судимости, уголовного преследования. Кроме того, женщине необходимо иметь стабильный доход, обеспечивающий усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ. Кроме того, при наличии проблем со здоровьем, вроде наркомании и алкоголизма, также можно получить отказ в усыновлении.
Ранее сообщалось, что свыше 1,6 млн семей из Московского региона получили маткапитал с начала действия программы.