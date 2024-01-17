«Ведомости»: в РФ образовался дефицит препарата для предотвращения повторного инфаркта

В российские аптеки стал гораздо реже поступать препарат «Эффиент», который врачи выписывают пациентам при угрозе повторного инфаркта. В итоге образовался существенный дефицит данного лекарства. Об этом сообщили «Ведомости» .

Издание не привело никаких причин появления такого дефицита. «Эффиент» распространяется компанией «Сервье», которая выступает в качестве дистрибьютора. Она еще в сентябре прошлого года уведомила всех, что прекращает официальные поставки этого лекарства в Россию.

По имеющимся данным, организация до сих пор не изменила своего решения и по-прежнему не ведет собственных поставок на российский рынок. Данный препарат имеет другие аналоги, но он считается самым мощным и действенным представителем в своей группе.

Ранее россиян предупредили, что ряд лекарств может подорожать. Это произойдет из-за увеличения стоимости логистики на целый ряд товаров. Это касается не только лекарственных препаратов, но и продуктов, бытовой электроники и так далее.