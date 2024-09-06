Жителям Подмосковья рассказали, отказ от какой привычки может вернуть себе молодость

Отказ от курения поможет вернуть себе молодость, потому что эта привычка снижает содержание эластина и коллагена в коже. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Смолы и никотин, содержащиеся в сигаретах, вызывают быстрое старение кожи из-за того, что волокна коллагена и эластина разрушаются, кожа теряет эластичность, становятся сухой. Выкуривание даже одной сигареты сужает сосуды на несколько часов», — сказал врач.

По его словам, курение также провоцирует появление «мимических» морщин. Помимо этого, у курящих людей хуже заживают раны и порезы, потому что снижаются функции иммунной системы. Холдин уточнил, что это касается как электронных сигарет, так и вейпов.

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