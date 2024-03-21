Вернули голос: подмосковные врачи удалили 35-летнему мужчине полип на голосовой связке
Подмосковные врачи удалили 35-летнему мужчине полип на голосовой связке
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Жуковской больницы удалили с голосовой связки 35-летнего мужчины полип, о котором пациент даже не догадывался, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выяснилось, что мужчина уже три года страдал от того, что у него охрип голос и изменился тембр, кроме того, при глотании он стал испытывать боль.
Полип врачи обнаружили в ходе обследования. К развитию патологии могло привести то, что пациент ранее много курил.
Как рассказал заведующий ЛОР-отделением Вячеслав Демидкин, эндоскопическую операцию провели под местной анестезией. В результате был удален полип размером пять миллиметров.
«Практически сразу после операции хриплый тембр голоса пациента снова стал звучным баритоном», — отметил специалист.
Мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.
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