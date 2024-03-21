Вернули голос: подмосковные врачи удалили 35-летнему мужчине полип на голосовой связке

Врачи Жуковской больницы удалили с голосовой связки 35-летнего мужчины полип, о котором пациент даже не догадывался, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что мужчина уже три года страдал от того, что у него охрип голос и изменился тембр, кроме того, при глотании он стал испытывать боль.

Полип врачи обнаружили в ходе обследования. К развитию патологии могло привести то, что пациент ранее много курил.

Как рассказал заведующий ЛОР-отделением Вячеслав Демидкин, эндоскопическую операцию провели под местной анестезией. В результате был удален полип размером пять миллиметров.

«Практически сразу после операции хриплый тембр голоса пациента снова стал звучным баритоном», — отметил специалист.

Мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.

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