Вернули зрение: врачи МОНИКИ провели операцию по восстановлению зрения обездвиженному пенсионеру

В офтальмологическое отделение МОНИКИ им. Владимирского был доставлен 67-летний мужчина с жалобами на ухудшение зрения на правом глазу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что врачи провели обследование и выявили у пациента катаракту, при этом ранее в другом подмосковном медучреждении мужчине уже проводили операция по восстановления зрения на левом глазу. Ситуация осложнялась тем, что пациент был частично обездвижен из-за диагностированной болезни Бехтерева. У мужчины отсутствовала подвижность в шейном отделе позвоночника, и голова вынуждено повернута в одну сторону, что значительно затрудняло проведение операции на правом глазу.

Заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алина Коврижкина рассказала, что специалисты провели малоинвазивное оперативное вмешательство методом факоэмульсификации, который считается золотым стандартом удаления хрусталика.

При помощи специального ультразвукового инструмента мутный хрусталик был измельчен, затем имплантирован искусственный. Благодаря проведенной операции, зрение на правом глазу пациента было восстановлено с 1% до 40%. Операция прошла успешно и заняла 20 минут.

Ввиду положительной динамики, по прогнозам специалистов, зрение пациента может улучшиться. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения под наблюдение офтальмолога и ревматолога.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года.